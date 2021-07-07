Kremlin, Kovid-19 nedeniyle ülke içinde bölgeler arasındaki sınırların kapanmasına karşı

Kremlin Sözcüsü Peskov, ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 ile ilgili durumun hızlı ve sert tedbirlerin alınmasını gerektirdiğini, ancak bölgeler arasındaki sınırların kapatılmasına destek vermediklerini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Rusya'daki seyrine ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, "Bazı bölgelerde epidemiyolojik durumdaki gelişmeler dikkate alınarak hızlı ve sert tedbirlerin alınması gerekiyor, fakat bu bölgelerin sınırlarının kapatılmasının, desteklenebilecek tedbir olduğu söylenemez" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ayrıca bölgelerin duruma bağlı olarak ilgili kararlar alma hakkına sahip olduğunu anımsattı.

Daha önce Kurgan Bölgesi idaresinin, önümüzdeki günlerde bölgeye girişleri kapatabileceği bildirilmişti.

Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi de 3 Temmuz’dan itibaren sadece negatif test ve aşılama sertifikasına sahip olanların bölgeye girişine izin veriyor.