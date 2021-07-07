Rusya’da 23 bin 962 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 23 bin 962 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 682 bin 634’e ulaştı.

Açıklamada, Rusya'nın 85 bölgesinde son 24 saatte 2 bin 938’i (yüzde 12.3) semptomsuz olmak üzere toplam 23 bin 962 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi.

Rusya’da son bir gün içinde 725 hasta hayatını kaybetti. En fazla ölüm, St. Petersburg (107), Moskova (104) ve İrkutsk Bölgesi’nde (31) kaydedildi. Böylelikle ülke genelinde virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 41'e çıktı. Gün içinde 20 bin 67 kişi sağlığına kavuşurken salgın boyunca iyileşenlerin sayısı 5 milyon 121 bin 919’a yükseldi.

Başkent Moskova’da gün içinde 5 bin 621 yeni vaka tespit edilirken, sağlığına kavuşan 6 bin 488 kişi taburcu edildi. Moskova’nın ardından en fazla vaka Moskova Bölgesi (2 bin 531) ve St. Petersburg’da (bin 906) görüldü.