Lavrov, ‘Rus güçleri Afganistan’a gönderilecek mi?’ sorusunu yanıtladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus güçlerinin Afganistan’a gönderilmesi olasılığıyla ilgili soruya “Cevap açık” sözleriyle yanıt verdi.

Uzak Doğu Federal Üniversitesi’nde konuşan Lavrov, “Güçlerimizi Afganistan’a gönderecek miyiz? Bence cevap açık” ifadelerini kullandı.

Lavrov,Afganistan’dan militanların saldırması halinde derhal Tacikistan’a yardım olasılığını değerlendireceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı, Afganistan’daki siyasi süreçteki aksamanın bir sonucu olarak, ülkedeki mevzilerde boşluklar oluştuğunu, buralara IŞİD militanlarının geçtiğini ifade etti.

Rus Bakan, ABD’nin güçlerini Afganistan’dan çekmesinin yenilgiye uğradığını kabul ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Afganistan’da hükümet güçleri ile kırsal alanlardaki önemli bölgeleri ele geçiren ve büyük şehirlere saldırı başlatan Taliban arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD’nin çekilmesi ile ülkedeki istikrarsızlık büyüyor.