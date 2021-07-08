Rus stratejik bombardıman uçakları Arktika'da kruz füzesi fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Tu-160 ve Tu-95MC uçakları Arktika’da kruz füzeleri ile atış yaptı.

Fırlatma işlemleri planlandığı gibi gitti, poligondaki hedefler başarıyla imha edildi.

Uçaklar Saratov bölgesindeki hava üssünden hareket edip dört bin kilometreden fazla mesafe kat etti.

İrkutsk bölgesindeki talim alanında Tu-95MS uçağı mürettebatı altı saatten uzun süren uçuşu sırasında hava toplarından atış yaptı.