RDIF: Sputnik V aşısına yönelik saldırılar düzenleniyor

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Moskova'nın Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) Sputnik V'nin onayı için gerekli belgeleri sunmadığına dair iddiaları Rus aşısına yönelik saldırı olarak niteledi.

CNBC India'ya demeç veren Dmitriyev, EMA'ya Sputnik V'nin onayı için gerekli belgeleri sunmadıklarına dair iddiaların kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı.

Dmitriyev, "Bu haberler kesinlikle yalan. Sputnik V'nin saldırılara maruz kaldığını görüyoruz. Sputnik V karşıtı bu tür kampanyaları daha aşı tescil edilmeden önce de görüyorduk" dedi.

RDIF, Sputnik V'nin tescili için EMA'ya mart ayında başvuru yaptı. Şu anda kademeli inceleme prosedürü uygulanıyor. Haziran ayında bir sonraki aşamanın Rus tarafının gerekli bilgileri sunmadığı iddiasıyla ertelendiği öne sürülürken RDIF bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor.

Sputnik V, şimdiye dek toplam nüfusu 3.5 milyarı aşan 67 ülkede tescil edildi.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.