Rusya, yeni beşinci nesil savaş uçağını tanıttı: Checkmate

Rusya’nın, şimdiye dek hakkında çok az şey bilinen beşinci nesil savaş uçağı, başkent Moskova’nın hemen dışında yer alan Jukovskiy havaalanında gerçekleştirilen MAKS-2021 havacılık fuarında tanıtıldı.

Путину показали тот самый новый военный российский самолет pic.twitter.com/ayzCUgJ10b — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 20, 2021

​Tanıtımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önünde yapılan yeni nesil savaş uçağına ‘Checkmate’ (mat) ismi verildi. Ancak bu ismin, jetin nihai ismi olmayabileceği belirtiliyor.

Yapılan sunuma göre yeni nesil jetin öne çıkan özelliklerinden birisi, kendini gizleyebilmesi. Jetin radarlar tarafından saptanmasının neredeyse imkansız olduğu kaydediliyor.

Главная премьера МАКС-2021: Путин и новый российский истребитель Checkmate pic.twitter.com/VNdiFkHSuh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2021

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Ses hızının 2 katına kadar hızlanabilecek

Yeni nesil savaş uçağı, boyut bakımından Su-57 jetinden daha küçük ve sadece bir motoru bulunuyor. Uçağın ayrıca, ses hızının 1.8 ila 2 katı hıza ulaşabileceği, menzilininse 3.000 km olduğu belirtiliyor.

Jetin 7.400 kg cephane taşılabileceği de sunumda verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Yapay zeka pilota destek verecek

Bunun yanında Rostec yetkilileri, yeni uçağın, pilota destek verecek yapay zeka özellikleri ile başka yenilikçi teknolojiler içerdiğini belirtti.

Yeni jet, uçak üreticisi Sukhoi tarafından LTS adlı bir program çerçevesinde geliştirildi. LTS, ‘hafif taktik uçak’ anlamına geliyor.

2023’te havalanacak

Sukhoi şirketinin yetkilileri, yeni nesil jetin ilk uçuşunun 2023’te gerçekleştirilmesini planlıyor. Uçağın tedarikininse 2026’da başlayacağı sanılıyor.

Üreticileri, yeni jetin tasarımının pilotsuz uçak hâline ya da iki koltuklu bir modele dönüştürülebileceğini de kaydediliyor.

Rusya’nın beşinci nesil yeni savaş uçağı hakkında şimdiye dek pek bir şey bilinmiyordu. Ancak kısa süre önce Rosctec, jetin görüntüsünü içeren bir video yayınlamıştı.