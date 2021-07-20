Rusya: İHA'larımızın Ortadoğu pazarında başarılı olmasını umuyoruz

Rosoboroneksport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda Sputnik’e özel olarak verdiği demeçte sektör liderleri arasında olan Rus yapımı İHA ve anti-İHA sistemlerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarındaki geleceğini değerlendirdi.

Miheyev, “Önceki yıllarda Rusya, İHA pazarına hakim değildi. Bu pazarda hala Amerikan, İsrail ve Çin şirketleri hakim. Ancak son üç yılda Rusya’nın Orlan, Orion gibi ilgi çekici yerli İHA’ları ortaya çıktı. Bu araçlar ihracat sözleşmelerinde başarılı oldu, ilk sözleşmeler imzalanmış durumda, hem keşif ve gözlem işlevleri çerçevesinde, hem de savaş İHA’ları çerçevesinde bu İHA’ların satış yapılıyor. İHA’larımız Amerikan, Çin ve İsrail İHA'larıyla kesinlikle rekabet edebiliyor. Ortadoğu pazarı şüphesiz en doygun ve ilgi çekici pazarlardan biri. Bu yönde çalışıyoruz ve başarılı olmayı umut ediyoruz” diye konuştu.

Rusya’nın İHA’ların yanı sıra anti-İHA sistemleri de üretip ihraç ettiğine dikkat çeken Miheyev, ilkleri daha şubat ayında tanıtılmış olmasına rağmen bu sistemlere de yüksek talep olduğunu vurguladı:

“En çok satılan modernize edilmiş Pantsir sistemi dahil olmak üzere, anti-İHA sistemlerimize olan talebin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Sözleşmeler imzalamış durumdayız, ancak tedarik coğrafyasını henüz açıklamıyoruz. İşletmelerimiz tüm talepleri yerine getirmeye hazır.”