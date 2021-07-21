Rusya: Donbass'taki Rusların soykırımla karşı karşıya kalması durumunda onları koruyacağız

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Fransız Politique Internationale gazetesine röportajında, "Malesef Ukrayna'da halâ son derece radikal siyasi gruplar var. Bu gruplar her türlü eylemlere hazır. Son zamanlarda gözlemlediğimiz gibi, Ukrayna devleti bu gruplara karşı koyma gücüne sahip değil" ifadelerini kullandı.

Bu durumda, soykırım belirtilerini taşıyan durumla karşı karşıya kalabileceklerini dile getiren Kozak, "Bugün Kiev sokaklarında açık bir şekilde milliyetçi şiddet eylemlerini düzenleyenlerin çatışma bölgesinde otorite sahibi olması durumunda bu bir trajedi olacak. Sadece Rusya değil tüm uluslararası toplum bu duruma kayıtsız kalamaz. Nisan ayında yaptığım açıklama da bu bağlamda değerlendirilmeli" diye konuştu.

Daha önce Kozak, Donbass'taki durumun Srebrinitsa senaryosuna göre gelişmesi durumunda, Rusya'nın Donbass'taki vatandaşlarını korumak zorunda kalacağını dile getirmişti.