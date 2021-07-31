Rusya Ukrayna'ya, Sovyet anıtlarını yok ettiği gerekçesiyle nota gönderdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya nota göndererek Kiev’in savaş anıtlarının korunması ve muhafazası ile ilgili uluslararası yükümlülüklerini ve ulusal mevzuat normlarını yerine getirmesini talep etti.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna’ya nota göndererek Kiev’in Büyük Vatanseverlik Savaşı (2. Dünya Savaşı) anıtlarının korunması ve muhafazası ile ilgili uluslararası yükümlülüklerini ve ulusal mevzuat normlarını yerine getirmesini talep etti.

Açıklamada, notanın ‘Lviv makamlarının Marsovo Pole adlı savaş anıtının üzerindeki Vatanseverlik Savaşı Nişanı'nın kopyasını imha etme planlarına ilişkin olarak gönderildiği belirtilerek, “Ukraynalı yetkililerin Sovyet askerlerinin anıtlarını ve askerlerin faşizme karşı mücadeledeki kahramanlıklarının anısını sökmeye yönelik rotasını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Notada ayrıca Ukrayna yönetimine tarihi tahrif etme ve Ukraynalıları, eski SSCB'nin tüm halklarının ortak çabalarıyla elde edilen Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferden yoksun bırakma girişimlerinden vazgeçme çağrısı yapıldı.

Daha önce Nazizme karşı zafer kazanan askerlerin anısına 1970’te Ukrayna’nın Lviv kentinde açılan Sovyet Ordusu Zafer Anıtı'nın söküldüğü bildirilmişti.