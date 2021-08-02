Rus ordusu, Afganistan sınırındaki tatbikata katılacak asker ve teçhizat sayısını artırdı

Rusya, Tacikistan-Afganistan sınırındaki tatbikata katılacak askerlerinin sayısını 1800'e, askeri ve özel teçhizat miktarını ise iki katına çıkardı.

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan orduları, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle 5-10 Ağustos tarihlerinde Tacikistan'da Afgan sınırına 20 kilometre mesafedeki Harb-Maydon poligonunda gerçekleştirecekleri ortak tatbikatın hazırlıklarına devam ediyor.

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Merkezi Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Aleksandr Lapin'in aldığı kararla tatbikata katılacak Rus askerlerin sayısı 1800'e çıkarıldı. Askeri ve özel teçhizat sayısı ise iki kat artırılacak 420'ye yükseltildi.

Merkezi Askeri Bölge, ortak tatbikata katılacak toplam asker sayısının 2 bin 500'ün üzerine çıktığını ve teçhizat sayısının ise yaklaşık 500 olduğunu kaydetti.

Geçen hafta Merkez Askeri Bölge yetkilileri, normalde Kırgızistan'da konuşlu olan bir grup Su-25 jetinin, söz konusu ortak tatbikatlar için Tacikistan'a konuşlandırıldıklarını duyurmuştu.

Tacikistan’a konuşlandırılan söz konusu uçaklar tatbikatlar sırasında, ‘kamufle olmuş düşman güçlerinin yerlerinin saptanması, belirlenen hedeflere bombardıman düzenlenmesi ve karadan gerçekleştirilen roket saldırılarından kurtulma’ şeklinde belirlenmiş görevler yerine getirecekler.

Rusya, Özbekistan ve Tacikistan'ın Afganistan sınırında gerçekleştireceği tatbikat, Taliban'ın bu ülkede çok geniş toprakları kontrolü altına aldığı bir döneme denk geliyor. Taliban güçlerinin denetimini ele geçirdiği yerler arasında Tacikistan sınırındaki bir geçiş noktası da bulunuyor.

Taliban'ın ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesini izleyen bu ilerleyişi, Rusya'nın Orta Asya'daki müttefikleri için ciddi bir tehdit.