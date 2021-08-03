‘Rus aşılarının delta ve delta plus varyantlarına karşı etkinlik düzeyi yüzde 90’ın üzerinde’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Vektor Bilim Merkezi Başkanı Aleksandr Semenov, Rus aşılarının koronavirüsün delta ve delta plus varyantlarına karşı etkinlik düzeyinin yüzde 90’ın üzerinde olduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Semenov, “Aşıların etkinlik düzeyi biraz düşüyor ancak son verilere göre her halükarda yüzde 90’ın üzerinde kalıyor. Bu sürekli olarak kontrol ediliyor” dedi.

Rusya’da tescil edilen tüm aşıların koronavirüse karşı etkili olduğunu belirten Semenov, “Fakat virüsün klasik varyantıyla kıyaslandığında biraz daha fazla sayıda antikor gerekli. Yine de aşılama sonrasında oluşan antikorların nötralize edici etkisi var, delta ve delta plus varyantlarına karşı da oldukça etkili” ifadelerini kullandı.

Semenov, bu aşamada aşıların içeriğinin değiştirilmesine gerek olmadığını da ekledi.