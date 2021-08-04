Yakutistan'da yaklaşık 5 Kıbrıs adası büyüklüğünde ormanlık alan yandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde yaz döneminin başlamasıyla birlikte çıkan yangınlarda şimdiye dek 4 milyon 240 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alan kül oldu.

Türkiye'nin güney bölgelerinde günlerdir etkili olan orman yangınları, Rusya'da da çok büyük ormanlık alanların yok olmasına neden oldu.

Rus basınında yer alan haberlere göre sadece uçsuz bucaksız Yakutistan'da yaz başından beri 1300'den fazla orman yangını kayıt altına alındı.

Haberlerde alevlere teslim olan ormanlık alanların 4 milyon 255 bin hektar olduğu ve bunun Danimarka veya İsviçre topraklarına, 2 Slovakya, yaklaşık 5 Kıbrıs adası büyüklüğündeki topraklara eşit olduğu kaydedildi.

Orman yangınları hakkında bilgi veren Yakutistan Çevre Bakanlığı Orman İşleri Dairesi Müdürü Andrey Mihaylov, bölgede çıkan yangınlarda 4 milyon 240 bin hektarlık ormanlık alan kül olduğunu belirtti.

Geçen yıl aynı dönemde 1598 yangın çıktığını anımsatan Mihaylov, "Yangınların sayısı daha az ancak kapladıkları alanlar daha fazla. Şu anda Yakutistan'da 171 yangın devam ediyor ve alevlere teslim olan alanların büyüklüğü 2 milyon hektarı aşıyor" dedi.

Yakutistan, Rusya'da yangın tehlikesinin en yüksek olduğu bölgelerden biri. Acil durum uygulanan bölgede yaşayanların 1 Temmuz'dan bu yana ormanlara girmesi yasaklanmış durumda.