Asya ülkelerinden Rusya’ya Kovid-19 aşıları tedarikini devam ettirme çağrısı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) yetkililerinin Rusya’dan, örgüte üye olan birkaç ülkeye tıbbi yardım sağlamaya devam etmesini talep ettiği öğrenildi.

Rus basınının Endonezyalı yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre ASEAN, Rusya’dan örgüte üye olan birkaç ülkeye tıbbi yardım sağlamaya devam etmesini talep etti.

Habere göre Rusya-ASEAN Dışişleri Bakanları Konferansı’nda Moskova'dan, diğer hususların yanı sıra örgüte üye olan bazı ülkelere yeterli miktarda Kovid-19 aşı tedarikini sürdürmesi istendi.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, “ASEAN ve Rusya Federasyonu, pandemiye yanıt vermenin yanı sıra ilerideki iyileşme süreci için de işbirliğini öncelikli olarak geliştirmeyi kabul etti” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut aşıların fakir ülkelerle daha etkin bir şekilde paylaşılabilmesi amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ek aşı dozlarının eylül sonuna kadar geçici olarak askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, şu an itibarıyla 67 ülkede tescil edilmiş bulunuyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus aşısının sonbaharda DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay alabileceğini açıklamıştı.