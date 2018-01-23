‘Rusya ve Hindistan S-400 görüşmelerinde son aşamaya geldi’

Hindistan ile Rusya arasında, 4 tabur S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatıyla ilgili yapılan görüşmelerin son aşamasına gelindiği belirtildi.

Times of India gazetesinin haberine göre Hindistan Savunma Bakanlığı, Rusya ile anlaşmanın önümüzdeki aylarda imzalanmasını, S-400'lerin de imzalar atıldıktan 2 yıl içinde almayı umuyor. Haberde, maliyetin yaklaşık 5.5 milyar dolar olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Gazeteye konuşan Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Sistemler 54 ay içinde teslim edilmeli" dedi. Kaynak, S-400'lerin hava savunma alanındaki bölgesel gidişatı değiştireceği değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Sputnik'e açıklamada bulunan Hindistan savunma sanayisinden bir kaynak, görüşmelerin son aşamaya girdiği yönündeki bilgiyi doğrulayamayacağını söyledi.

Hindistan, Türkiye ve Çin'in ardından Rus hava savunma sistemi S-400'ü alan üçüncü ülke olacak. Ayrıca Suudi Arabistan'la da görüşmeler yapılıyor.