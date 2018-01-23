‘Rusya ve Hindistan S-400 görüşmelerinde son aşamaya geldi’

Times of India gazetesinin haberine göre Hindistan Savunma Bakanlığı, Rusya ile anlaşmanın önümüzdeki aylarda imzalanmasını, S-400'lerin de imzalar atıldıktan 2 yıl içinde almayı umuyor. Haberde, maliyetin yaklaşık 5.5 milyar dolar olarak tahmin edildiği ifade edildi.
Gazeteye konuşan Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Sistemler 54 ay içinde teslim edilmeli" dedi. Kaynak, S-400'lerin hava savunma alanındaki bölgesel gidişatı değiştireceği değerlendirmesinde bulundu.
© Sputnik/ Dmitry Vinogradov
Diğer yandan Sputnik'e açıklamada bulunan Hindistan savunma sanayisinden bir kaynak, görüşmelerin son aşamaya girdiği yönündeki bilgiyi doğrulayamayacağını söyledi.
Hindistan, Türkiye ve Çin'in ardından Rus hava savunma sistemi S-400'ü alan üçüncü ülke olacak. Ayrıca Suudi Arabistan'la da görüşmeler yapılıyor.
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