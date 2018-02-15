NATO ülkelerinden ‘askeri Shengen’ anlaşması

Brüksel'de bir araya gelen NATO ülkeleri savunma bakanlarının, örgütün Avrupa sınırları içinde hareket serbestisine olanak tanıyan bir çeşit ‘askeri Shengen’ oluşturma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

© REUTERS/ Francois Lenoir Stoltenberg: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

Brüksel’de askeri ve diplomatik çevrelerinden bir kaynak, Sputnik’e verdiği demeçte, NATO savunma bakanları toplantısında yapılan önerinin kabul edildiğini, bakanların ayrıca NATO’nun Avrupa’da bir ulaştırma ve lojistik komuta merkezinin kurulmasını kararlaştırdığını söyledi.

'MÜTTEFİKLERE AİT ORDULAR AVRUPA'DA SIĞINMACILAR KADAR HIZLI HAREKET ETMELİ'

Fikri ilk ortaya atan ABD'nin Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, müttefiklere ait orduların ve askeri araçların Avrupa’da ‘sığınmacılar kadar hızlı’ hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Hodges, şu anda ordu birliklerinin ve silahların yer değiştirmesi için alınan izinlerin ‘bazı ülkede hayretlere düşüren karmaşık bir süreç’ olduğunu, örneğin ABD’li askerlerin Polonya’dan Almanya’ya kaydırılması için 5 gün önceden bildirim yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Önerinin Litvanya, Estonya ve Hollanda dahil birçok ülke tarafından destek gördüğü belirtildi.

Öte yandan gözlemciler, birliklerin farklı noktalara kaydırılmasına engel olabilecek bir takım altyapı sorunlarına işaret ederek, Avrupa ülkelerindeki yolların ve köprülerin ağır askeri teçhizatın ağırlığına göre tasarlanmadığını, tünellerin yeterince yüksek olmadığını ve havalimanlarındaki pistlerin askeri uçaklara hizmet vermeye uygun olmadığını ifade ediyor.