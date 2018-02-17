‘ABD, nükleer bombaların modernizasyonu için 10 milyar dolar harcayacak’

Nuclear Threat Initiative (NTI) uzmanlarının hazırladığı raporda, günümüzde nükleer saldırı olasılığının oldukça düşük olmasına rağmen ABD’nin Avrupa ve Türkiye’de konuşlanan nükleer bombalarının modernizasyonu için çok büyük bir harcama yapmayı planladığı belirtildi.

Sivil toplum örgütü NTI'nin raporunda, ‘serbest düşümlü nükleer bomba B-61'in modernizasyon planlarının ABD'ye 10 milyar dolardan fazlaya mal olabileceği' belirtildi. Belgede ayrıca ABD Kongresi bütçe idaresinin değerlendirmesine göre ABD'nin 30 yıl içinde taktik nükleer kuvvetleri için yaklaşık 25 milyar dolar, yani ortalama olarak her yıl 1 milyar dolar harcayacağı kaydedildi.

BOMBALARIN 3'TE 1'İ İNCİRLİK'TE

NTI uzmanları, Soğuk Savaş döneminden sonra NATO'nun nükleer potansiyelini oluşturan 150 adet B-61 bombasının Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'de bulunduğuna, bombaların yaklaşık 3'te birinin İncirlik Üssü'nde muhafaza edildiğine dikkat çekti.

Günümüzde nükleer silah kullanma olasılığı düşük düştüğü için Amerikan nükleer bombalarının bakım ve modernizasyonu için yapılan büyük harcamaların haklı gerekçelere dayanmadığını ifade eden uzmanlar, "ABD başkanının Amerikalı olmayan bir pilot ve bir Amerikan B-61 bombasıyla birlikte çift amaçlı bir NATO uçağı kullanarak 70 yıldan bu yana ilk kez bir nükleer saldırıya karar vereceği koşulları hayal etmek zor" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ÜSLER TEHDİT ALTINDA

ABD'nin nükleer silahlarının bulunduğu askeri üslerin güvenliğinin son zamanlarda tehdit altında olduğuna dikkat çekilen raporda, Brüksel'deki terör eylemlerinin yol açtığı sonuçların Belçika'nın nükleer işletmelerinin gerçek bir tehditle karşı karşıya kaldıklarını gösterdiği ifade edildi.

© AFP 2018/ BRENDAN SMIALOWSKI Pentagon, nükleer silahları hangi şartlarda kullanabileceğini anlattı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2016'da IŞİD'ten gelebilecek olası bir tehlike nedeniyle İncirlik Üssü'ndeki Amerikan askerlerinin ailelerini tahliye ettiği belirtilen raporda, Temmuz 2016'daysa üssün komutanı olan subayın darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle tutuklandığı vurgulandı.

NÜKLEER SİLAHLAR GÜVENDE Mİ?

Uzmanlar, "Eğer haberler doğruysa ve İncirlik Üssü, Avrupa'daki en büyük nükleer silah depolarından bir tanesini kontrol eden Amerikan güçlerinin konuşlandığı NATO'nun en önemli üssüyse, bu tür olaylar, Amerikan nükleer silahlarının güvenliğinin ne kadar hızlı bir şekilde sorgulanabileceğini gösteriyor. Son yıllardaki siyasi istikrarsızlık, ayrıca toplu tutuklamalar ve Türkiye, ABD ve NATO ilişkilerindeki gerginlik hiç de umut verici değil" ifadelerini kullandı.