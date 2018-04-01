Askeri manevralarda yaşanan en tuhaf gaflar

Hatasız bir şekilde ve güvenlik kuralları ihlal edilmeden gerçekleşen askeri tatbikat ve manevraların sayısı az. Gerçek bir çatışmada birçok olayın askerlerin ölümüne ve yaralanmasına sebep olabilecekken eğitim amaçlı tatbikatlarda aynı hatalar zaman zaman komik bir şekilde kameralara yansıyor.

NATO birliklerinin Avrupa’daki tatbikatlarında sürekli olarak acil durumlar yaşanıyor. Güç bakımından kendilerine eşit veya yakın bir düşmanlar on yıllardır çarpışmayan NATO orduları, muharebe alışkanlıklarının çoğunu yitirmiş durumda.

OFF ROAD ARAÇLARLA ‘BOMBARDIMAN’

© AP Photo/ Ariel Schalit, File İsrail 3 ayda 4 İHA kaybetti

ABD 173. Hava Tugayı'nın Almanya'daki Hohenfels Üssünde Nisan 2016'da gerçekleştirdiği tatbikatta, ceza gerektirecek ihmale eşdeğer açık bir sorumsuzluk örneği olarak hatırlanıyor. ABD’nin ünlü hava tugayı araçlarıyla birlikte havadan indirme gerçekleştirirken, 3 adet Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Araç (Humvee), yerleştirildikleri paraşüt platformlarından sıyrılarak peş peşe yere düştü. Bu durum indirme tatbikatını görüntüleyen askerleri oldukça eğlendirse de, görüntülerden araçların platformlara iyi bir şekilde tespit edilmediği anlaşılıyor. Her bir aracın fiyatının yaklaşık 220 bin dolar olduğu düşünüldüğündeyse olayın suçlularının sadece sıra dışı nöbetlerle kurtulamadığı sonucuna varılabilir.

HAREKETLİ KUMLAR

Bu olay yaşanmadan 1 yıl önceyse Amerikalı ve Portekizli deniz piyadeleri, NATO’nun 2015’te Portekiz’de gerçekleştirdiği Trident Juncture tatbikatında deniz piyadelerinin birleşik müfrezesi, deniz araçlarıyla hızlı bir şekilde kumlu kıyıya iniş yaparak göreceli düşmanla savaşa girmesi gerekiyordu. Ancak genelde rutin olarak kabul edilen bu işlem, bu kez planlandığı gibi gerçekleştirilemedi.

Önce hava yastıklı hücum botları, denizdeki güçlü çalkantı nedeniyle ilk defada kıyıya çıkamadı, ardından botlardan karaya indirilen Humvee arazi araçları, hareketli kumun içine battı ve tüm uğraşlara rağmen oradan çıkamadı. Askerler arazi araçlarını kumdan kurtarmak için büyük çaba harcasa da, başarılı olamadı.

PLAJ ‘ANİMATÖRLERİ’

Buna benzer bir gaf ta Rus deniz piyadelerinin başına geldi. 18 Ağustos 2013’te Baltık Filosu’nun 555 ton ağırlıklı hava yastıklı çıkartma gemisi, pervanelerinin yarattığı su bulutlarının eşliğinde Rusya’nın Kaliningrad kentinin yakınlarındaki Meçnikovo plajına çıkıverdi.

ABD Hava Kuvvetleri Amerikalılar uçaklarını neden Rus uçaklarının renkleriyle boyadı?

Farklı şartlarda normal olarak kabul edilebilecek bu durumun özelliğiyse o gün Pazar olduğundan plajın hafta sonu izinlerini güneşlenerek geçirmek isteyen kent sakinleriyle dolup taşmasıydı. Yerli halk, bu olayı eğlenceli bularak anında telefonlarına sarılarak ‘yabancı konuğu’ çekmeye başladı.

Gemiden çıkan deniz piyadeleriyse durumdan pek te hoşnut kalmayarak, geminin etrafında set oluşturdu ve çok yakına gelen meraklıları uzaklaştırdı. Daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerin kuruma ait plaja çıkarma tatbikatı yaptıklarını açıkladı. Fakat genelde boş olan plajda o gün bu kadar insanın olması hiç beklenmedik bir durumdu. Her şeye rağmen deniz piyadeleri, görevlerini tamamladıktan sonra halkın alkışları eşliğinde gemiye binerek kıyıdan uzaklaştı.

SİLAH SESLERİ YERİNE ‘BUM BUM’ SESLERİ

Bazen tatbikatların senaryosunda, eksik lojistik destek nedeniyle sıkıntı yaşanabiliyor. 2013’te Mali Kara Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği askeri manevraların internete düşen çekimleri, ağ kullanıcılarına oldukça eğlenceli dakikalar yaşattı.

Görüntülerde kamuflaj giymiş silahlı iri ‘sert’ askerlerin arabalardan hızlı bir şekilde inerek, araziye dağıldığı ve hedeflere ateş açtığı görülüyor.

Ancak ‘ateş açmak’ pek te doğru olmayacak, çünkü silah sesleri yerine poligondan ‘tak tak’ ve ‘bum bum’ sesleri yükseldi. Daha sonra Malili piyadelerin, hızlıca donatılan poligona mühimmat yetiştirilemediği için, ara vermemeye kararlı olan katı komutanları tarafından bu şekilde çalıştırıldığı anlaşıldı.

AMFİBİ TANKI BATIRMAK

Tüm dünyada yapılan tatbikatlarda hurdaya çıkan askeri araçların haddi hesabı yok. Haziran 2016’da bir kez daha Amerikan deniz piyadeleri sahnedeydi. Bir amfibi tankı nehrin içinden geçirmek isteyen ABD’li askerlerin muhtemelen kapakları kapatmaması nedeniyle, normal şartlarda suda yüzebilen muharebe aracı nehrin sularına gömüldü.

Askerlerin yaptığı video çekiminden 3’te 2’si suyun içinde bulunan tankın birden durduğu ve burun kısmının suya battığı, bir süre sonra içindeki mürettebatın da kendini dışarıya attığı görülüyor. Askerler sonuna kadar tankı ‘ayakta tutmak’ için mücadele etti, fakat bir süre sonra tankı bırakarak kıyaya yüzerek gitmek zorunda kaldı.