Rusya'yla Hindistan beklenen S-400 anlaşmasını imzaladı

Rusya ve Hindistan, ABD'nin Yeni Delhi'ye yönelik yaptırım tehditlerine karşın beklenen S-400 anlaşmasını imzaladı.

İmzalanması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan ziyaretine denk getirilen ve 5.4 milyar dolar değerinde olduğu söylenen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.

ABD, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi alması halinde Hindistan'ı, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) üzerinden cezalandırmakla tehdit ediyordu.

Öte yandan bu tehditlerin hedefi olan tek ülke Hindistan değil. Sözgelimi, ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Rusya'yla imzaladığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için de bazı yaptırım tehditlerinde bulunmuştu. Nitekim ABD, Türkiye'ye 5. nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulması kararını almıştı.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.