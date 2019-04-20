'İsrail, S-300 sistemlerine karşı koymanın yolunu buldu'

© Fotoğraf : Israel Aerospace Industries/Israel Military Industries 'İsrail, süpersonik Rampage füzesini Suriye'de ilk kez kullandı'

İsrail tarafından geliştirilen 'havadan karaya' tipi Rampage süpersonik füzesini analiz eden Telepolis yazarı Florian Rötzer, geçen haftasonu Hama kentinin kuzeyindeki Masyaf bölgesine düzenlenen saldırıda İsrail'in Rampage füzelerini kullandığını kaydetti.

'S-300'LERİ KANDIRABİLİYOR'

İsrail'de bu füzelerin Rusya'nın Suriye'ye S-300 kompleksleri konuşlandırmasının bir sonucu olarak görüldüğünü anlatan Rötzer, Rampage'ların S-300'leri 'kandırma' özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

Füzelerin özellikle hava savunma sistemleriyle iyi korunan hedeflere saldırı düzenlenmesi ve yeraltı sığınaklarının imha edilmesi için geliştirildiğini, sırayla infilak eden iki savaş başlığına sahip olduğunu belirten Alman yazar, "Şimdi Rusya'nın Suriye'deki Rus üslerini korumak için bu ülkeye konuşlandırdığı S-400 sistemlerinin etkililiğini sergilemesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Globe Post yazarı Babak Taghvaee, İsrail'in Masyaf bölgesine düzenlediği saldırıda Rampage füzesini ilk kez kullandığını yazmıştı.

IAI (İsrail Havacılık Endüstrisi) ve IMS (İsrail Askeri Endüstrisi) tarafından geliştirilen Rampage füzesi, 4.7 metre uzunlukta ve 570 kg ağırlıkta. GPS sistemi sayesinde tüm hava koşullarında ve günün her saatinde ateşlenebilen füze 150 km menzile sahip. Füze, 4. ve 5. nesil savaş uçaklarından ateşlenebiliyor.