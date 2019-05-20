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17:11 20 Mayıs 2019
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    ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti

    Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Karakaçanov: ABD'nin F-16'lar için talep ettiği fiyat abartılı

    © Sputnik / Alexander Kovalev
    Savunma
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    Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ABD ile savaş uçağı alımı için yürüttükleri görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini belirterek, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız" dedi.

    Karakaçanov, düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan ile ABD arasında 16 adet F-16 savaş uçağı alımı amacıyla yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini söyledi.

    F-16 uçağı
    © REUTERS /
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    Bulgaristan Parlamentosu’nun uçakların alımı için 900 milyon euro bütçe ayırdığını kaydeden Karakaçanov, "ABD’nin F-16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız" dedi.

    'BU FİYAT NEDEN BU KADAR KABARIK?'

    Karakaçanov, ABD ile yapılan görüşmelerin umut verici olmadığını belirterek, "Gerçek fiyatı 3 Bulgar levasını geçmeyen bir şeyin fiyatının tam 5 leva olduğunu söylediklerinde nasıl bir yanıt verirsiniz? Bakın, çocuklar, 'Bu fiyat neden bu kadar kabarık?' dersiniz" şeklinde konuştu.

    ABD ile görüşmelerin süreceğini dile getiren Karakaçanov, fiyatın makul seviyeye çekilmesi, ödemelerin vadeye bağlanması ve ilk uçakların en geç iki yıla kadar teslimi konusunda ısrarlı olduklarını kaydetti.

    İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı
    © AP Photo / Ariel Schalit
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    Karakaçanov, ABD hükümeti ile görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda söz konusu uçakları İsveç'ten alabileceklerini söyledi.

    ‘SONUÇ ALAMAZSAK İSVEÇ'İN SAAB ŞİRKETİ İLE GÖRÜŞMELERE GİDEBİLİRİZ’

    İsveç uçak şirketi Svenska Aeroplan Aktie Bolaget (SAAB) ile temasa geçileceğini söyleyen Karakaçanov, "Biz şimdilik gerekli çabaları gösterip görüşmeleri sürdürüyoruz ancak ABD hükümeti ile temaslarımızdan sonuç alamazsak İsveç'in SAAB şirketi ile görüşmelere gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

    Bulgaristan Hava Kuvvetleri’nin eski Rus yapımı MiG tipi 16 savaş uçağına sahip olduğu ve bunlardan sadece 4’ünün görev yapabilecek durumda bulunduğu belirtiliyor.

    Bulgaristan Parlamentosu, 16 Ocak'ta ülkenin yeni savaş uçağı filosu alması yönündeki kararı kabul etmiş ve hükümet, ABD ile 16 adet F-16 tipi savaş uçağı alımı amacıyla görüşmelere başlamıştı.

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    Etiketler:
    Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Svenska Aeroplan Aktie Bolaget, İsveç, Bulgaristan Parlamentosu, F-16, ABD, Krasimir Karakaçanov, Bulgaristan
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