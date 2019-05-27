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17:03 27 Mayıs 2019
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    AK Partili Ünal: Diyelim ki seferberlik ilan edildi, ben dahil herkes askere gideriz

    © AA / Sinan Uslu
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    AK Parti İstanbul Milletvekili ve emekli general Şirin Ünal, "Diyelim ki seferberlik ilan edildi, ben dahil herkes askere gideriz. Netice itibarıyla Türkiye'nin harbe hazır tuttuğu yüz binlerce askeri var. Burada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum" dedi.

    Ünal, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
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    ‘Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde kışlalarda ilk 6 ayını tamamlayan 130 bin askerin terhis olacağı, bunun da güvenlik zaafiyeti oluşturacağı’ yönündeki eleştiriler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Ünal, bu konuda kendisine de bizzat eleştirilerin iletildiğini söyledi.

    Bir adım atılırken bazı risklerin alınması gerektiğini belirten Ünal, şöyle konuştu:

    "Diyelim ki seferberlik ilan edildi, ben dahil herkes askere gideriz. Netice itibarıyla Türkiye'nin harbe hazır tuttuğu yüz binlerce askeri var. Burada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Allah o durumlara düşürmesin. Seferberlik ilan edildiğinde ihtiyacımız kadar olanı geri silahaltına alırız, onda bir sıkıntı olmaz."

    "Asker sayısının düşmesi beka sorununa yol açar mı?" sorusu üzerine Ünal, bu konuları, ürkek şekilde piyasaya çıkarmanın manasının olmayacağını dile getirdi.

    TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri
    © AA /
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    Ünal, "Askerlik Kanunu ile Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu'nu değiştirirken bu çağın insanını, gencini motive edecek bir şeyler koymamız lazım. Bu nedir? Süreyi 12 aydan 6 aya ya da 9 aya indirmek. Karar 6 ay olarak tecelli etti" dedi.

    ‘ENDİŞELENMEYE GEREK YOK’

    ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) asıl etkili olduğu sahanın, profesyonel tarafı olduğu’na dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

    "38 yıl jet pilotluğu yaptım. Ben profesyonelim, dolayısıyla TSK'deki subay, astsubay, uzman erbaş, uzman çavuş bu kanun kapsamı dışında ve görevlerinin başında. Bu kanunda er ve erbaş, yedek subay, yedek astsubay, dövizle ve bedelli askerliği konuşuyoruz yani TSK'nin 'acemi' tarafını. Çok fazla endişelenmeye gerek yok."

    Kanun teklifinde cumhurbaşkanına atfedilen bazı yetkilere ilişkin soru üzerine Ünal, Askerlik Kanunu ile Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu'nda, "Bakanlar Kurulu’nca düzenlenir" denilen ibarelerin hepsinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildiğini, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığını belirtti.

    Doktor
    © AA /
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    Bedelli ve dövizle askerliğin fiyatının eşitlenmesinden mutlu olduğunu dile getiren Ünal, "İçerideki de yurt dışındaki de bizim vatandaşımız. İkisinin de eşit olması adaleti sağladı" dedi.

    Temel askerlik eğitiminin süresine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Ünal, "Buradaki amacımız şu; Ege, Doğu Akdeniz kaynıyor, Suriye'de 70-80 bin tam teçhizatlı terörist var. Bu istikrarsız bir coğrafyada ne zaman, kimlerle kapışacağımız belli değil. Savaşa hazır olmamız lazım. Bunun için de sağlığı yerinde olan erkek nüfusun mutlaka temel askerlik eğitiminden geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Zorunlu askerlik süresini 1 yıldan 6 aya indiren teklifle bedelli ve dövizle askerliğin kalıcı hale gelerek, sorunun çözüldüğünü söyleyen Ünal, yedek subay olamayan ön lisans mezunlarına, yedek astsubaylık imkanı tanındığını belirtti.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
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    Kanun teklifinin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere de bazı avantajlar sağlanacağını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

    "Bu personel, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylığa geçişte daha avantajlı olacak. Uzman erbaşlığa ve sözleşmeli erliğe müracaatları diğer personele nazaran 100 üzerinden 20 puan avantajlı olarak değerlendirilecek. Asgari ücretten az olmamak kaydıyla harçlık alacaklar. TOKİ'de ev sahibi olmaları için öncelik tanınacak. Hizmet borçlanmaları devlet tarafından ödenerek, sigortalı statüsünde çalışmış olacaklar. Muhtaç asker ailelerine yardım, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz istifade hakları elde etmiş olacaklar. Bunların hepsi motivasyon sağlayıcı ilave unsurlar."

    Ünal, yeni askerlik sistemiyle bedelli askerlikten tahmini 4 milyar 495 bin lira, dövizle askerlikten 620 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyar 115 milyon lira gelir elde edileceğini sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    bedelli askerlik, Suriye, Doğu Akdeniz, Ege, astsubay, subay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye, seferberlik, Askerlik, TBMM, Şirin Ünal, İstanbul, AK Parti
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