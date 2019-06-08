NATO komutanı Wolters: S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanacak

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da devam eden GLOBSEC 2019 Forumu'nda konuşan NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, "S-400’ler NATO'nun birlikte çalışabileceği bir sistem değil, birlikte çalışabileceği sistemle aynı dili konuşuyor mu? NATO’da bulunan kaynaklarla iletişim kuruyor mu? Yani NATO’nun dilini kullanıyor mu? Hayır! S-400’ler, NATO’nun dilini kullanmıyor" ifadelerini kullandı.
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Bunun yanı sıra Wolters, S-400 hava savunma sisteminin beraber çalışması durumunda F-35’lerin yeteneklerinden yararlanacağını iddia etti. Wolters, NATO’nun F-35 jetlerinin yeteneklerini Ruslarla paylaşmakla ilgilenmediğini dile getirdi.
Wolters’ın bu açıklaması, Avrupa ve NATO Politikaları Savunma Sekreteri Yardımcısı Vekili Andrew Winternitz’in, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ABD tarafından kabul edilemez bir risk oluşturacağını belirtmesinden hemen sonra geldi.
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