NATO komutanı Wolters: S-400 sistemi F-35'lerin yeteneklerinden yararlanacak

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da devam eden GLOBSEC 2019 Forumu'nda konuşan NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, "S-400’ler NATO'nun birlikte çalışabileceği bir sistem değil, birlikte çalışabileceği sistemle aynı dili konuşuyor mu? NATO’da bulunan kaynaklarla iletişim kuruyor mu? Yani NATO’nun dilini kullanıyor mu? Hayır! S-400’ler, NATO’nun dilini kullanmıyor" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Wolters, S-400 hava savunma sisteminin beraber çalışması durumunda F-35’lerin yeteneklerinden yararlanacağını iddia etti. Wolters, NATO’nun F-35 jetlerinin yeteneklerini Ruslarla paylaşmakla ilgilenmediğini dile getirdi.

Ankara’nın Rus S-400’leri alma kararının NATO ile Türkiye arasındaki gerginlikleri arttırmasına rağmen Wolters, Türkiye'nin NATO’nun önemli bir stratejik ortağı olduğunu söyledi. Wolters, ittifakın Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmaya devam edeceğini umduğunu belirtti.

Wolters’ın bu açıklaması, Avrupa ve NATO Politikaları Savunma Sekreteri Yardımcısı Vekili Andrew Winternitz’in, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ABD tarafından kabul edilemez bir risk oluşturacağını belirtmesinden hemen sonra geldi.