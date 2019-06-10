'Polonya, ABD'nin Türkiye'ye teslimatını iptal etmesi halinde F-35'leri daha erken almayı umuyor'

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan Polonyalı bir kaynağın Sputnik’e aktardığına göre Varşova, ABD’nin Türkiye’ye teslimatını iptal etmesi durumunda F-35 avcı uçaklarının Polonya’ya teslim sürecini hızlandırmayı umuyor.
Sputnik’e konuşan kaynak, “Polonyalı yöneticiler, Ankara’nın S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye ve ABD arasında oluşan ihtilafı çok dikkatli bir şekilde izliyor. Zira bu durum, 5. nesil F-35 avcı uçaklarının Türkiye’ye satışı iptal olabilir” ifadelerini kullandı.
F-35’lerin büyük ölçüde Türkiye’ye teslim edilmeye hazır olduklarını kaydeden kaynak, “Türkiye ile kontrat feshedilirse, hazırlanmış ürünlerin farklı bir yere kaydırılması gerekecek. Varşova’dakiler, bu ülkenin Polonya olmasını umuyor” ifadelerini kullandı.
F-35’lerin alımı, Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin teknik modernizasyon planının bir parçasını oluşturuyor.
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