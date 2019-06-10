'Polonya, ABD'nin Türkiye'ye teslimatını iptal etmesi halinde F-35'leri daha erken almayı umuyor'

Polonyalı yetkililerin, ABD’nin Türkiye’ye teslimatını iptal etmesi durumunda F-35 avcı uçaklarının kendilerine teslim sürecini hızlandırmayı umdukları bildirildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan Polonyalı bir kaynağın Sputnik’e aktardığına göre Varşova, ABD’nin Türkiye’ye teslimatını iptal etmesi durumunda F-35 avcı uçaklarının Polonya’ya teslim sürecini hızlandırmayı umuyor.

Sputnik’e konuşan kaynak, “Polonyalı yöneticiler, Ankara’nın S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye ve ABD arasında oluşan ihtilafı çok dikkatli bir şekilde izliyor. Zira bu durum, 5. nesil F-35 avcı uçaklarının Türkiye’ye satışı iptal olabilir” ifadelerini kullandı.

Yetkili, “Polonya’nın bu uçaklar için sırada beklediği söylenebilir, ABD bu uçakları Polonya’ya satmak istese bile olağan koşularda Varşova’nın, onları Türkiye’den önce satın alma şansı olmazdı. Şimdiyse Türkiye (bekleyenlerin) sırasından kaldırılacak” diye konuştu.

F-35’lerin büyük ölçüde Türkiye’ye teslim edilmeye hazır olduklarını kaydeden kaynak, “Türkiye ile kontrat feshedilirse, hazırlanmış ürünlerin farklı bir yere kaydırılması gerekecek. Varşova’dakiler, bu ülkenin Polonya olmasını umuyor” ifadelerini kullandı.

F-35’lerin alımı, Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin teknik modernizasyon planının bir parçasını oluşturuyor.