Macaristan, Kanada ve ABD, Rusya semalarını denetleyecek

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’nın aktardığına göre, Macaristan, Kanada ve ABD, bugünden başlayarak Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Rusya semalarında gözlem uçuşu gerçekleştirecek.

Krasnaya Zvezda’ya göre, Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov “ 22-26 Temmuz tarihlerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Macaristan, Kanada ve ABD ortak misyonu, Macaristan’a ait An-26 uçağı ile Kubinka havalimanından havalanarak Rusya semaları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Rus denetçilerin de Tu-154M LK-1 uçağı ile Kanada üzerinde uçacağını ifade eden Rıjkov, maksimum menzili 6.150 kilometreye çıkabilecek ve 22-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek bu uçuşa da Iqaluit havalimanından başlanacağını söyledi.

Açık Semalar Anlaşması 1992 yılında Soğuk Savaş sonrası dönemde orduların şeffaflığını sağlamak amacıyla imzalandı. Anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerine yönelik denetim uçuşu gerçekleştirebiliyor. İmzacı ülkeler arasında NATO ülkelerinin büyük kısmı ve Rusya, Belarus, Ukrayna ve birkaç başka ülke yer alıyor.