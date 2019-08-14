İngiltere, Rus Tu-142’lere önleme yapmak için jetlerini havalandırdı

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, radarlarının, NATO tarafından ‘ayı’ olarak adlandırılan iki adet Tu-142 uçağının ülkenin hava sahasına yaklaştığını gösterdiği ifade edildi. Voyager tankerinin yardımıyla Typhoon jetlerinin Rus ‘ayılara’ önleme yaptığı ve eşlik ettiği bildirildi.

Typhoon’ların İskoçya’daki Lossiemouth hava üssünden kalktığı belirtildi.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw — Royal Air Force (@RoyalAirForce) August 13, 2019

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