ABD'den Polonya'ya 6.5 milyar dolar değerinde F-35 satışı

Açıklamada, satışa, konvansiyonel uçuş-kalkış yapabilen 32 adet F-35A tipi uçağın yanı sıra 33 F-135 yedek motor ile uçağın elektronik harp sistemleri gibi birçok parçanın da dahil olduğu bildirildi.
Ajansın açıklamasında ayrıca, "Bu satış Polonya'ya bölgedeki saldırganlıkları caydırmak konusunda güvenilir bir savunma kabiliyeti kazandıracak ve ABD kuvvetleri ile ortak çalışabilirliğini sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.
Polonya, Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 filolarını yenileme çabalarının bir parçası olarak F-35 alımına ilişkin talebini ABD'ye mayıs ayında sunmuştu.
ABD'den 2017'de 10.5 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemi alan Polonya, son zamanlarda HMARS roket sistemleri, stand off füzelerinin yanı sıra değeri 2 milyar doları bulan askeri alımlar yapmıştı.
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