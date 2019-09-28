Rusya Savunma Bakanlığı, son 2 yılda Hmeymim'e saldıran İHA sayısını açıkladı

İHA’ların büyük bir kısmının İdlib güvenlik bölgesinden fırlatıldığına dikkat çeken Sözcü, "Ayrıca son zamanlarda teröristlerin roketlerle saldırma çabaları da Pantsir-S1 ve Tor-M2 hava savunma füze sistemlerimiz tarafından püskürtüldü. 1 Ocak 2019’dan bu yana terörist gruplara ait 27 çok namlulu roketatar imha edildi" ifadelerini kullandı.
Hmeymim’e son saldırının 3 Eylül’de düzenlendiğini bildiren Konaşenkov, "Bu saldırıda iki drone kullanıldı. Hava üssüne, biri Akdeniz olmak üzere farklı yönlerden yaklaştılar. Yani drone'lardan biri bir gemiden havalandırılmış olabilir" diye konuştu.
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