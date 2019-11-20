Stoltenberg: Rusya karşısında birliğimizi korumalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin, daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nda (INF) olduğu gibi Moskova’ya yönelik duruşta birliği koruması gerektiğini söyledi.

Bugünkü basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’yla ilişkileri düzeltmek istediği ifadelerini değerlendiren Stoltenberg, “Rusya’ya yaklaşımımızda birlik olmaya devam etmemiz önemli” diyerek örnek olarak INF ile ilgili durumda, anlaşmanın sonlandırılmasından Rusya’yı sorumlu tutan ittifak üyelerinin sergilediği birliği gösterdi.

“Görüş ayrılıkları olduğunda, bugün yaptığımız gibi masaya oturuyoruz ve Rusya ve silahlandırma kontrolünü konuşuyoruz” diyen NATO Genel Sekreteri, Aralık ayındaki zirvede de Rusya’yla ilgili konularda anlaşabileceklerinden emin olduğunu söyledi.

Daha önce Macron, Rusya’yı Avrupa’dan uzaklaştırmanın büyük stratejik hata olduğunu, Moskova ile ilişkileri derinlemesine gözden geçirmeden yeni bir Avrupa projesinin mümkün olmadığını söylemişti.