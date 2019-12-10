ABD Kongresi'nden Trump'a çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygula

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonları 2020 yılı bütçesinde anlaştı, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Reuters’ın haberine göre ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonları aylar süren müzakerelerin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesine ilişkin tasarı üzerinde anlaştı.

Bütçede ulusal güvenlik programları için Savunma ve Enerji Bakanlıkları’na 658.4 milyar dolar, ABD'nin devam etmekte olan sınır ötesi savaşlarına 71.5 milyar dolar ve doğal afetler ve hava şartlarından kaynaklanan hasarların onarımı için acil yardım fonuna 5.3 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra ordu için ayrılacak pay yüzde 3.1 olarak belirlendi, bu oran son 10 yılın en yükseği. Özellikle Demokratların talep ettiği ‘federal çalışanlar için 12 haftalık aile izni’ de ilk kez bütçeye girmiş oldu.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) adı verilen tasarı kapsamında Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının yasaklanması, F-35’lerin güvenliğini tehdit ettiği için de Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemi yüzünden Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısı yapıldı.

Kuzey Akım-2 ve TürkAkım projeleri nedeniyle Rusya’ya da yaptırım talep edilen tasarıda Moskova ile askeri işbirliğinin kısıtlanması da isteniyor.

Öte yandan tasarıda Çin ve Kuzey Kore de ‘unutulmadı’; Çin’le rekabet için yeni önlemler alınması, Kuzey Kore’nin nükleer silah geliştirme çabalarına da sert yanıt verilmesi gerektiği belirtildi.

NDAA’nın yıl bitmeden Kongre'den geçmesi ve Başkan Donald Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temisilciler Meclisi ile Cumhuriyetçlilerin kontrolündeki Senato arasında uzun süren pazarlıklardan dolayı 58 yıldan bu yana ilk kez NDAA üzerinde anlaşma sağlanamayabileceği düşünülüyordu.