ABD'den Patriot açıklaması: Türkiye talepte bulundu, ancak henüz karar alınmadı

ABD'den, Türkiye tarafının Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin, ABD'den Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı bildirildi.

AA'dan yer alan habere göre konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD'li bir yetkili, "Patriot talebi aldığımızı biliyoruz ancak şu anda alınmış bir karar olmadığını anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Ankara'nın talebi tam ne zaman Washington'a ilettiğini belirtmezken, 'son zamanlarda' ifadesini kullanmakla yetindi.