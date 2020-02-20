Milli Savunma Bakanlığı, ABD’den Patriot istenildiği haberini yalanladı

Bloomberg'in 'İdlib'de Suriye ordusunu durdurmak için ABD’den Patriot hava savunma füze sistemlerinin talep edildiğine' dair iddiasıyla ilgili görüş bildiren Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sputnik, Bloomberg'in 'Ankara'nın İdlib için Washington'dan Patriot talep ettiğine' dair haberi için Milli Savunma Bakanlığı'ndaki (MSB) kaynağından değerlendirme aldı.

MSB kaynağı "Bu haber gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Öncesinde ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Ankara’daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 'Türkiye’nin, Rusya’nın hava desteği sağladığı Suriye ordusunu durdurmak için Washington'dan iki adet Patriot hava savunma füze sistemi talep ettiğini' iddia etti.

Haberde Ankara'nın Türkiye'nin güney sınırına Patriot konuşlandırarak 'Rusya’nın hava desteği verdiği Suriye ordusunun gelecekteki saldırılarını engellemeye uğramadan cezalandırma fırsatının verilmesini istediği' iddiasına yer verildi.