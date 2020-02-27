Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Rusya ve ABD START-3’ü uzatarak liderliğini sergilesin

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bazı adımların sadece nükleer güçlerin atabileceğini belirterek, “Yıkılmakta olan silah kontrol mimarisini korumak ve güçlendirmek için çabalarımızı birleştiriyoruz. Rusya ve ABD’yi, START-3’ü uzatarak liderlik sergilemeye çağırıyoruz. Anlaşma kritik önemini koruyor” dedi.

Ayrıca nükleer cephanelere ilişkin daha fazla şeffaflığa, krize dayanıklı iletişim kanallarına, stratejik istikrar ve nükleer doktrinlerle ilgili açık diyaloga ihtiyaç olduğunu kaydeden Maas, nükleer silahlarda kullanılan parçalanabilir malzemelerin üretimini yasaklayan anlaşmayla ilgili görüşmelerin başlatılması gerektiğini söyledi.

Alman bakan ayrıca Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı imzalamayan ülkeleri bunu yapmaya çağırarak, “Nükleer silahın olmadığı dünyayı elde etmeliyiz” diye kaydetti.