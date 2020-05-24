Rus Dışişleri'nden START-3 Anlaşması'nın geleceğine ilişkin tahmin

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Trump yönetimi anlaşmalardan peş peşe çekiliyor, büyük bir olasılıkla 2010’da imzalanan START-3 Anlaşması'nın sona ermesine imkan tanıyacaklar. Bu nedenle hepimizin, Cumhuriyetçi Parti’nin ABD'deki rolünün ne olduğunu ve olup bitenlerle ilgili sorumluluğun ne olduğunu düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

‘Cumhuriyetçiler 2002’de sisteme ciddi darbe indirdi, sonuçları hala hissediliyor’

ABD’deki Cumhuriyetçi Parti'nin silah kontrolü alanındaki düzenlemeleri ve anlaşmaları yıkmaya yönelik çabalarının başında yer aldığını belirten Ryabkov, şöyle konuştu:

"2002 yılında Bush yönetiminde Cumhuriyetçiler, kurduğumuz ve muhafaza ettiğimiz sisteme ciddi bir darbe indirdi. Bunun sonuçları hala hissediliyor. Geleceğe dönük yeni silah sistemlerimiz, sadece ABD'nin Anti-Balistik Füze Antlaşmasından çekilmesi nedeniyle ortaya çıktı."

Trump yönetiminin START-3 Anlaşması’nı kısa süreliğine uzatmakla ilgilendiğine dair bilgisi olmadığını söyleyen Ryabkov, "Ancak elimde, Trump yönetiminin Çin'i bu müzakerelere dahil etmek için Rusya'yı kullanmakla ilgilendiği yönünde farklı bilgiler var" ifadelerini kullandı.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisi olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.