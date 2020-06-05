'Trump, Pentagon'a 9 bin 500 Amerikan askerini Almanya'dan çekme talimatı verdi'

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Almanya'dan asker çekme talimatı verdi.

Gazeteye konuşan hükümet yetkilileri, Trump'ın bakanlığa Almanya'da konuşlu 9 bin 500 askerin eylül ayı itibariyle çekilmesi yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Yetkililere göre Trump, ayrıca Almanya'ya konuşlandırılabilecek azami asker sayısının 52 binden 25 bine düşürülmesini emretti.

ABD'nin halihazırda Almanya'da 34 bin 500 askeri bulunuyor.

Almanya'daki ABD askerlerinin azaltılmasına ilişkin tartışmalar eylül ayında başlamıştı.

WSJ'ye göre bu kararın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu ay yapılması planlanan G7 Zirvesi'ne katılmama kararı ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor.

Geçen aylarda ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de, Berlin'in NATO'nun savunma harcamalarına yönelik ihtiyaçları karşılamadığı yönündeki tartışmalar doğrultusunda ABD'li güçlerin Almanya'dan çekilebileceği tehdidinde bulunmuştu.