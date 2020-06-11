'ABD, START'tan çıkmaya hazır ama diğer seçenekleri değerlendiriyor'

ABD yönetiminin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nı (START) uzatmaktan vazgeçmeye hazır olduğu ama diğer seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

ABD ve Rusya, 22 Haziran günü Viyana’da, aralarında START anlaşmasının da olduğu bir dizi konunun ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Washington Post’un haberine göre, ABD idaresinde üst düzey bir kaynak, "Biz kesinlikle anlaşmadan çekilmeye hazırız. Ama ben bu tabiri daha da yumuşatarak aslında tüm seçeneklerin henüz masada olduğunu söylerdim" dedi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea, Viyana’daki görüşmeye Çin’i de davet ettiklerini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Çin’in silah kontrolü konusunda ABD ile anlaşmaya varmaya hazır olduğu yönünde hiçbir işaret görmediklerini dile getirmişti. Billingslea, Çin’e tutumunu gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Billingslea, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin, üçlü görüşmeye katılma niyetinde olmadığını az önce bildirdi. Bu kararın gözden geçirilmesi gerekiyor. Süper güç statüsüne ulaşılması, süper güce özgü sorumluluk duygusu dolu davranış gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna. — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 9, 2020

Pekin, herhangi bir yükümlülük altına girmek istemediğini, çünkü nükleer cephaneliğinin Washington ve Moskova’nın gücüyle kıyaslanamayacak kadar küçük olduğunu iddia ediyor.