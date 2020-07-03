Pentagon: Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde tatbikat yapma kararından endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki bölgelerde tatbkiat düzenleme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) 1-5 Temmuz'da Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları çevresinde askeri tatbikatlar düzenleme kararından endişe duyuyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada tatbikatların gerçekleştirilmesi için belirlenen bölgelerin, ihtilaflı bölge ve suları kapsadığı belirtildi.

Bakanlık, Çin'in askeri tatbikatlarının Güney Çin Denizi'ndeki durumu daha da istikrarsızlaştıracağını savunarak, bölgedeki anlaşmazlıkları artıracak faaliyetlerden kaçınmaya yönelik uluslararası sözleşmenin ihlali anlamına geldiğini öne sürdü.

Çin'in bölgedeki hak iddiaları hakkında yasal bir dayanak bulunmadığını öngören Lahey merkezli Daimi Tahkim Mahkemesi kararına rağmen Çin, Spratly takımadalarını kendi bölgesi olarak görüyor. Tahkim süreci, Ocak 2013'te Filipinler tarafından başlatılmıştı.