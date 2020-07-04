Rusya: El Nusra militanları Halep ve İdlib’deki yerleşimlere ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, Suriye'de son gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Şerbitskiy, El Nusra militanlarının Halep ve İdlib vilayetlerindeki yerleşim yerlerini hedef aldıklarını aktardı.

Şerbitskiy, "Nusra Cephesi terör örgütüne ait mevzilerden Halep vilayetinde Urum el Kubra yerleşimine bir kez, İdlib vilayetinde de Hantutin yerleşimine bir kez ateş açıldığı saptandı" ifadelerini kullandı.

Rus askeri polis birliklerinin Halep ve Deyr ez-Zor vilayetlerinde birkaç güzergahta devriyelere devam ettiğine dikkat çeken yetkili, Rus hava kuvvetlerinin de havada devriye yaptıklarını vurguladı.