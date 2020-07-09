'S-500 Prometheus füze savunma sistemi yakında ordu envanterine girecek'

Rus General Sergey Babakov, S-500 Prometheus uçaksavar füze sistemlerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini söyledi.

Kraznaya Zvezda gazetesine konuşan Babakov, "S-350 Vityaz uçaksavar füze sistemleri, Uçaksavar Füze Birlikleri’nin envanterine alınmaya başladı ve S-500 Prometheus’un da alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Babakov, S-500 sisteminin temel görevinin, orta menzilli balistik füzelerin yanı sıra gerektiğinde kıtalararası balistik füzeleri de yok etmek olduğunu belirterek, hipersonik hava araçları, uçak ve İHA’ları da yok edebilecek kabiliyete sahip olduğunu kaydetti.

Babakov, S-500 sisteminin dünyada analogunun olmadığına vurgu yaparak "S-500 füze savunma sisteminde yer alan özellikler, aerodinamik ve balistik hedeflere ek olarak, yakın alan da dahil olmak üzere tüm modifikasyonların hipersonik silahlarını yok etmeyi mümkün kılıyor" dedi.

Mayıs ayında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Natsionalnaya Oborana dergisine verdiği demeçte Rus ordusunun ilk S-500 füze savunma sistemlerini 2021 yılında almayı planladığını belirtmişti.

S-500 Prometheus, aerodinamik ve balistik hedeflerin yanı sıra seyir füzelerine karşı etkilidir. S-500, balistik füzenin uçuş yolunun yukarı ve orta kısmındaki hedefleri yok edebiliyor. Ayrıca, 200 kilometre yüksekliğe kadar etkili olabilen S-500, 600 kilometre menzile sahip.