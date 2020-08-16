ABD ve İsrail’in S-400’e karşı mücadele planı ifşa edildi

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması durumunda Tahran'ın Rusya’dan S-400 uçaksavar füze sistemleri alma ihtimaline karşı ABD ve İsrail'in İran’ın hava savunmasını ve hava kuvvetlerini etkisiz hale getirmeye yönelik ortak askeri tatbikat gerçekleştirebileceği belirtildi.

ABD ve İsrail, Rusya’nın İran’a S-400 uçaksavar füze sistemlerini satma olasılığını öngören senaryoya karşı hazırlanıyor.

Breaking Defense internet sitesinin Bradley Bowman ve Shane Praiswater imzalı yazısında, İran’a yönelik silah ambargosunun kalkması durumunda Tahran’ın Rus hava savunma sistemi S-400 alabileceği ifade edildi.

ABD ve İsrail ordusunun daha önce F-35 savaş uçaklarıyla İran’ın hava savunmasını ve hava kuvvetlerini etkisiz hale getirmeye yönelik ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği hatırlatılan yazıda, S-400 hava savunmasına karşı da bu taktiğe başvurulabileceği kaydedildi.

Tahran’ın 2019’da Moskova ile S-400 alımını görüşmeye çalıştığını ancak teklifinin reddedildiğini ifade eden Breaking Defense, ancak İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkma ihtimalinin giderek arttığına dikkat çekerek bununla birlikte Rusya ve İran’ın askeri alanındaki işbirliğinin de güçlenebileceğine işaret etti.