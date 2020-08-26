Army-2020 forumunda toplam 3.3 milyar dolar maliyetli anlaşmalar imzalandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Army-2020 Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu’nda savunma sanayisi şirketleri, bölge yönetimleri ve kalkınma kurumları arasında toplam maliyeti yaklaşık 3.3 milyar dolar olan yaklaşık 30 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Borisov, bugünkü basın toplantısında, "Army-2020 forumu sırasında, savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren şirketler, bölgeler ve kalkınma kurumları arasında toplam maliyeti 250 milyar rubleyi (yaklaşık 3.3 milyar dolar) geçen yaklaşık 30 anlaşma imzalandı" dedi.

Anlaşmaların büyük kısmının, ‘Sağlık’, ‘Eğitim’, ‘Güvenli ve Kaliteli Kara Yolları’, ‘Çevre’ ve ‘Konut ve Kentsel Çevre’ adlı ulusal projeler kapsamında hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Borisov, "En büyük projeler arasında, Magadan bölgesinde yerli soğutmalı konteynerlerin üretileceği modern fabrikanın yapımı ve Nijniy Novgorod bölgesinde, otomatik atık ayırma sistemleri için ekipmanın üretileceği yıllık en az 120 bin ton kentsel katı atık kapasiteli fabrikanın yapımı yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Ulusal projelerin, savunma alanında faaliyet gösterenler dahil Rus sanayisi şirketleri için iyi bir 'fırsat penceresi' olduğunu kaydeden Borisov, "Yerli üretimin iç pazardaki payının artırılması ek istihdam sağlayacak ve bütçe sistemini vergilerle dolduracak. Bu, yeni pazarlar için yapılan mücadele ve yeni yatırım döngülerinin başlatılması" diye ekledi.