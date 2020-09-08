Rus ve Sırp askerler, Slav Kardeşliği-2020 tatbikatı için Belarus'a gidecek

Belarus Savunma Bakanlığı, Rus ve Sırp askerlerin bu ay düzenlenecek Slav Kardeşliği-2020 uluslararası terörle mücadele tatbikatı için Belarus'a gideceklerini açıkladı.

Bakanlık, Rus ve Sırp askerlerin Bretskiy poligonunda düzenlenecek tatbikat için 10-15 Eylül tarihlerinde Belarus'ta bulunmalarını beklediklerini ifade etti.

Açıklamada, "Tatbikata çok uluslu taktik grubunu oluşturacak olan Belarus, Rusya ve Sırbistan ordusunda birlikler katılacak. Tatbikat sırasında birlikler, terörle mücadele görevlerinin yerine getirilmesine yönelik ortak eylemler üzerinde çalışacak" dendi.

Slav Kardeşliği tatbikatları, 2015'ten bu yana her yıl katılımcı üç ülkenin topraklarında düzenleniyor. Slav Kardeşliği-2019 tatbikatı, 14-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Sırbistan'ın Pancevo kentinde gerçekleştirilmişti.