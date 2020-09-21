National Interest uyardı: Rus Avangard füzeleri ABD için ciddi tehdit oluşturabilir

ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest’teki (NI) makalede Rus yapımı hipersonik Avangard füzeleri değerlendirilerek, bu silahların ABD için ciddi bir tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Peter Suciu imzasını taşıyan makalede, Rus yapımı hipersonik Avangard füzeleri değerlendirilerek, bu silahların ABD için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Avangard’ların hipersonik hızla uçabildiklerine ve atmosferde manevra yapabildiklerine dikkat çeken yazar, bu özelliklerin füzeye karşı konulmasını zorlaştıracağını vurguladı ve Pekin’in nükleer başlıklara sahip olan Rus hipersonik kıtalararası balistik füzelerinin, ABD’nin savunmasını ‘tahrip edeceği’ şeklinde beyan ettiği görüşünü paylaştı.

‘Rusya’nın büyük cephaneliğinin yalnızca bir parçası’

Suciu, Avangard'ların Rusya'nın 528 kara ve denizaltı tabanlı kıtalararası balistik füzenin yanı sıra bombardıman uçaklarının taşıdığı nükleer silahları da içeren büyük cephaneliğinin yalnızca bir parçası olduğunu vurguladı.

Yazar, ABD’nin füze savunma sisteminin ise yalnızca Kuzey Kore’den fırlatılabilecek ‘az sayıdaki’ kıtalararası balistik füzeyi durdurmaya odaklanmış olduğunu ifade etti.

Avangard füze sistemleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki yıl önce Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Kinjal füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı ‘yenilmez’ olarak nitelendirmişti. Daha sonra ise Tsirkon hipersonik seyir füzesinin geliştirildiği öğrenilmişti.

Avanagard füze sistemleri, sesten 20 kat hızlı olmasıyla ve herhangi bir hava ve füze savunma sistemine karşı onu yenilmez yapan hem yatay, hem de dikey derin manevra yapma özelliği ile dikkat çekiyor.