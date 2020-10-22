Azerbaycan, topraklarının balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı, Ermenistan yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "22 Ekim yerel saatle 09.00'da Ermenistan topraklarından Gebele ve Kurdemir bölgelerine doğru balistik füze fırlatıldı" dendi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise, Azerbaycan'a balistik füze fırlatıldığını yalanladı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.