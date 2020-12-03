NATO Rusya’yı Kırım’da askeri gücünü artırmakla suçladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’yı Kırım ve Karadeniz’de askeri gücünü artırmakla suçlayarak Rusya'ya bu bölgede varlıklarını güçlendirerek karşılık verdiklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO toplantısının ikinci günün ardından yaptığı açıklamada, "Stratejik öneme sahip Karadeniz’de güvenlik durumunu inceledik. Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal etmeye devam ediyor, Kırım’daki askeri gücünü artırmaya devam ediyor ve Karadeniz bölgesinde giderek daha fazla güç konuşlandırıyor. NATO buna, kara, deniz ve havada varlığını artırarak karşılık veriyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının, Gürcistan ve Ukrayna ile diyalogu güçlendirmeye yönelik atılacak adımları onayladığını da sözlerine ekledi.

Stoltenberg daha önce Karadeniz bölgesinin NATO için stratejik öneme sahip olduğunu, ittifakın bölgedeki partnerleri Gürcistan ve Ukrayna ile yakın işbirliği içinde olduğunu dile getirmişti.