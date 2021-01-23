Forbes, 'ABD'nin yok edilmesini garanti eden' Rus silahından bahsetti

Forbes'ta yer bulan yazıda, "Rusya, bu nükleer motorlu insansız denizaltıyı (uzunluğu 25 metre) ordunun envanterine katmakta ciddi" ifadelerine yer verildi.

Poseidon’un, nükleer savaşın son safhasında, ABD’nin kıyı şehirlerini ve askeri üslerini yoğun radyasyona maruz bırakma yeteneğine sahip olduğu ifade edilirken Rusya’nın, elindeki bu ‘kıyamet günü’ silahının nakli için 4 nükleer denizaltı inşa ettiği belirtildi.

Forbes’a göre Poseidon, nükleer saldırılar ABD ve Rusya’yı yok ettikten sonra ülkenin güvenli kıyı sularından harekete geçecek Atlas Okyanusu’nu geçerek birkaç gün sonra ABD kıyıları yakınlarında patlayacak.

Silah uzmanı, Poseidon’un, ABD’nin nükleer başlıklı balistik füzeleri vurma yeteneğine sahip füzesavar sistemlere yaptığı yatırıma yanıt olduğundan emin. Fakat uygulamada hava savunma sistemlerinin mükemmel olmadığını kaydeden Reif, yine de Rusya’nın her türlü riskten kaçınmak istediğini belirterek, ABD’nin balistik füzeleri etkisizleştirmekte başarılı olması durumunda Poseidon’un su altı ‘sigorta poliçesi’ olacağını dile getirdi.

Reif, "Onların (Rusya’nın) bu sistemlere yaptığı yatırımlar, savunma konusunda gerçek endişelere sahip olduğunu gösteriyor" dedi.