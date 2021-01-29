Ukrayna, Türkiye'den gelişmiş Bayraktar TB2 İHA'ları alacak

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, dün Ukrayna'nın Odessa kentinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüştü.

Ukrinforma haber ajansının aktardığına göre Neijpapa ve Bayraktar, Ukrayna Deniz Kuvvetleri için İHA tedarikini ve bunları kullanacak personelin eğitimi konularını ele aldı.

Neijpapa, Türkiye'den alacakları gelişmiş İHA'ların Ukrayna Donanması'nın muharebe kabiliyetini hem karada hem de denizde geliştireceğini vurguladı.

Bayraktar ise Ukrayna için ellerindeki en son teknolojiyi sağlayacaklarını ve tecrübelerini Ukraynalı partnerleriyle paylaşacaklarını kaydetti.

Neijpapa, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bu yıl donanmaları için Türk İHA ve korvetlerini beklediklerini belirtmişti.

Ukrspetseksport devlet şirketinin Genel Müdürü Vadim Nozdrya da, geçen sonbaharda verdiği demeçte Bayraktar şirketinden 6 ila 12 İHA kompleksi almayı planladıklarını söylemişti.