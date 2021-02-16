Rusya Savunma Bakanlığı’nın füze saldırısı erken uyarı sisteminin test çalışmalarını gösterdiği videoda bir füzenin fırlatılmasıyla ilgili bilgilerin, fırlatma yerinin koordinatları ile birlikte yönetim merkezine ulaşırken görüntülendi.

Yönetim merkezine ulaşan mesajda, “Dikkat! Muharebe çalışması! Hedef benzeri nesne oluşumu algılandı” ifadeleri yer aldı.

Yeni radar sistemi Yahroma’nın Kırım’da montaj hazırlıkları sürüyor

Diğer yandan füze saldırısı erken uyarı sisteminin bir parçası haline gelecek olan yeni radar sistemi Yahroma’nın da Kırım’da montaj hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

Uzun Menzilli Telsiz İletişimi Araştırma Enstitüsü Baş Tasarımcısı Sergey Saprykin, Rus basınına demecinde Yahroma radar sisteminin Kırım’da montaj hazırlıklarının sürdüğünü, bu sisteminin Voronej VHF radarının yeni bir versiyonu olacağını ve Rus füze saldırısı erken uyarı sisteminin bir parçası haline geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısı erken uyarı sisteminin çalışmasını gösterdi https://t.co/JOdBeQr1gi pic.twitter.com/m3I5EUvOcy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2021

Daha önce Rusya’nın füze saldırısı erken uyarı sistemlerinin baş tasarımcısı Sergey Boyev, sistemin devlet testlerinin tamamlandığını açıklamıştı.

Rus füze saldırısı erken uyarı sistemi, devlet ve askeri yönetim merkezlerine yönelik füze saldırısı uyarısını oluşturmak amacıyla yörünge verilerini, Moskova füze savunma sistemine yönelik bilgileri ve uzay nesneleriyle ilgili verileri tarıyor. Sistemin ilk kademesi, birleşik uzay sisteminin uydu grubundan, ikincisi ise yer tabanlı radar sistemlerinden oluşuyor.

Uyarı sisteminde Voronej radar istasyonları kullanılıyor. Şu anda Leningrad, Kaliningrad, İrkutsk, Orenburg, Krasnodar, Krasnoyarsk ve Altay bölgelerinde olmak üzere bu türden toplam yedi radar istasyonu görevde olup, bir yeni istasyonun da Murmansk bölgesinde yapımı sürüyor.