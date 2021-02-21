Rus S-400 sistemlerine dünyada duyulan ilginin nedenleri sıralandı

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sistemlerinin dünyanın dört bir yanında işverenlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini, bunun başlıca nedeninin, S-400’lerin her türlü hedefi vurma özelliği olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Ortadoğu’nun en büyük silah fuarı IDEX 2021'de konuşan Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin dünyanın dört bir yanında ilgisi çekmeye devam ettiğini ifade etti.

Sistemin başlıca özelliğinin evrensellik olduğuna dikkat çeken Miheyev, S-400’lerin hem uçak, helikopter, seyir füzeleri gibi aerodinamik hedefleri, hem de 3-3.5 kilometre mesafeden gelebilecek olan balistik füzeleri imha etme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

En alçak irtifadan yakalıyor

Miheyev, şöyle konuştu:

“Günümüzde hava savunma sistemlerinde aranan en önemli özelliklerden biri, asgari hedef imha yüksekliğidir. Bu özellik, modern savaşta askerlere ve altyapıya maksimum hasar veren ana yok edici unsur olan ‘hassas’ silahlara etkili bir şekilde karşı koyma yeteneğini ortaya koyuyor. Genelde bu tür hedefler, araziyi doğal bir kamuflaj olarak kullanarak son derece düşük irtifalarda uçarlar. S-400 sistemi 10 metreden başlayan yükseklikte bir seyir füzesini ya da herhangi bir düşman uçağını imha edebiliyor. Bu irtifanın altında uçan başka bir şey yok. En yakın rakipler bu özellik açısından sistemimizin iki buçuk kat gerisinde kalıyor.”

Başarısı tecrübe edildi, kanıtlandı

Miheyev ayrıca hava savunma sistemlerinin etkinliğinin savaşta ya da tatbikatlarda defalarca başarılı bir şekilde kullanılmış olmasıyla da değerlendirilebildiğini vurguladı.

380 kilometreye varan mesafelerde bile vuruyor

Rus yetkili, S-400’lerin 380 kilometreye varan mesafelerde hedeflerini vurma özelliği bakımından yurtdışı muadillerinin neredeyse iki kat önünde olduğunu sözlerine ekledi.

5 dakikada kurulup toplanabiliyor

S-400’lerin kullanıma hazır hale gelme hızının yurtdışındaki muadillerinin en az 3 kat yüksek olduğuna dikkat çeken Miheyev, Rus sisteminin tüm hedefleri imha etmeye başlaması ya da toparlanıp uzaklaşması için sadece 5 dakikaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.