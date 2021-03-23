ABD, geliştirilen son Rus silahlarından dolayı füze savunmasını modernize etmek istiyor

Russia Today (RT) televizyonunun ABD Füze Savunma Ajansı'nın belgesine dayandırdığı haberine göre ABD, Rusya'nın geliştirdiği süpersonik silahlardan dolayı füze savunmasının komuta-kontrol, muharebe yönetimi ve iletişim (C2BMC) sisteminin yazılımını modernize etmeyi planlıyor.

Füze savunma sisteminin kilit unsuru olan C2BMC’nin tutarlı modernizasyonunun amacı, balistik füzelere karşı savunmanın güçlendirilmesi.

Bununla birlikte Amerikan ordusu, sürecin hızlandırılması gerektiği konusunda hemfikir, zira yeni bileşenlerin devreye alınmasının her aşaması 24 ila 36 ay sürüyor ve bu arada karşı taraf ta yeni buluşlara imza atıyor.

Habere göre belgede, "Son yıllarda rakipler, hipersonik güdümlü savaş başlıklarının yanı sıra yüksek manevra kabiliyetine sahip süpersonik, ses altı ve hipersonik seyir füzeleri dahil olmak üzere hızlı bir şekilde yeni karmaşık ve gelecek vadeden imha araçları geliştiriyor" ifadelerine yer verildi.

C2BMC’nin geleceğe dönük mimarisinin füze savunma sistemlerinin yeni unsurlarını ortaya çıktıkça kabul edeceği ve müttefik güçlerle operasyonel uyumu sağlaması bekleniyor.

Uçuşun tüm aşamalarında imha silahlarına kapsamlı bir şekilde müdahale edilmesini mümkün kılan C2BMC sistemi,sistemlerini, AN/TPY-2 radar sistemlerini, uzay tabanlı kızılötesi sistemi (SBIRS) ve diğer sistemleri birbirilerine bağlıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce hipersonik sistemleri Rusya’nın nükleer olmayan caydırıcı güçlerinin temeli olduğunu belirtmişti.

Geçen yıl Avangard hipersonik bloklarıyla donatılan iki kıtalararası balistik füze muharebe nöbetine geçti, bundan daha önce ise Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nde Kinjal füzeleri ile donatılan önleme uçakları nöbete başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca savaş gemilerinin ve denizaltılarının donatılacağı Tsirkon füzelerinin de başarıyla fırlatıldığını duyurmuştu.