Putin'le görüşen Paşinyan: Rus barış gücünün Karabağ’daki varlığı bölgedeki istikrarın en önemli unsuru haline geliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesinde, Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki varlığının bölgedeki istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğini belirtti.

Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücünün önemini dile getirerek bölgedeki istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğini ifade etti.